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Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події    24.03.2019 - 08:14
Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС
Ілюстративне фото (ООС)

Втрат серед українських військових немає

23 березня бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил в Facebook.

В ООС відзначили, що бойовики (в смузі дій оперативно-тактичної групи "Схід") двічі обстріляли українських військових: "зі стрілецької зброї - в районі населеного пункту Степове; з великокаліберних кулеметів - поблизу села Богданівка. У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" ворог здійснив один обстріл наших позицій з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 і станкового протитанкового гранатомета поблизу селища Золоте-4".

У прес-службі зазначили, що втрат серед українських військових немає.

"З початку поточної доби обстрілу позицій наших військ не зафіксовано", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики "Луганської народної республіки" заблокують відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" в Луганській області. Пропуск через КПВВ "Золоте" почнеться тільки після прийняття узгодженого з "ЛНР" рішення в Мінську.

Додамо, вчора бойовики на Донеччині обстріляли район, де сьогодні планують відкрити новий КПВВ.

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