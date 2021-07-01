Бойовики на Донбасі 17 разів порушили "тишу" і запускали безпілотник

У напрямку населеного пункту Авдіївка бойовики здійснили вісім обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Павлополя окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Зайцевого російські найманці обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів.

В районі Опитного бойовики відкрили вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Талаківки окупанти застосували міномети 120-го калібру.

Біля Широкиного збройні формування РФ двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил з мінометів 120-го і 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

При цьому в районі населеного пункту Водяний, що на Приазов'ї, російські найманці застосували міномети 120-го калібру.

Крім того, проросійські бойовики здійснили обстріл об'єктів цивільної інфраструктури і приватного сектора Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів.

Також в Луганській області військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь. Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.