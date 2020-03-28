Бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим "тиші", є поранені

З початку 28 березня проросійські бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого було поранено двох військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні окупанти обстрілювали позиції українських військових в районі населених пунктів Красногорівка, Водяне, Старогнатівка, Мар'їнка, Опитне, Шуми та Хутір Вільний.

Незаконні збройні формування застосовували заборонені мінськими угодами міномети 120-го та 82-го калібрів, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також було зафіксовано роботу снайперської пари.

"Сьогодні, 28 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Їх було евакуйовано до військово-медичного закладу, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу", - заявили у штабі.

Крім того, на ділянках розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Богданівки та Петрівського сьогодні не було зафіксовано порушень режиму "тиші". Ситуація на цих ділянках контролюється Об'єднаними силами.

Нагадаємо, раніше командування Об'єднаних сил повідомляло про підготовку проросійських бойовиків до вчинення провокацій на одному з пунктів пропуску на Донбасі. Очікувалося, що 28 березня окупанти інсценують конфлікт, який висвітлюватимуть спеціально запрошені російські пропагандисти.