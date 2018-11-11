Бойовики вдень обстрілювали укранських військових із гранатометів, - ООС

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Жоден український військовий не постраждав, втрати бойовиків уточнюються

На Донбасі у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) протягом неділі, 11 листопада 2018, бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по українських позиціях біля населених пунктів Новотошківське, Оріхове та Водяне.

"Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - підкреслили в ООС.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 10 листопада, загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення. Всього вчора бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції, зокрема, тричі із забороненої Мінськом зброї. Під обстрілами опинилися українські позиці в районах населених пунктів Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Піски, Мар"їнка, Тарамчук та Гнутове.