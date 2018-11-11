Боевики днем обстреливали укранских военных из гранатометов, - ООС

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ни один военный ВСУ не пострадал, потери боевиков уточняются

На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил (ООС) в течение воскресенья, 11 ноября 2018, боевики трижды обстреливали позиции украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по украинским позициям возле населенных пунктов Новотошковское, Ореховое и Водяное.

"Подразделения, обороняющиеся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - подчеркнули в ООС.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки, 10 ноября, погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения. Всего вчера боевики 10 раз обстреливали украинские позиции, в частности, трижды из запрещенного Минском оружия. Под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолугансоке, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.