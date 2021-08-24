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Бойовики чотири рази зривали "тишу" на Донбасі, загинув український боєць

Автор: Артур Родивилов

Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли українських військових за минулу добу, 23 серпня. Загинув український воїн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Противник обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру поблизу Водяного.

Неподалік Мар'їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного російські найманці за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснювали дистанційне мінування території.

Крім того, був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 ранку 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадає, бойовики на Донбасі за минулу добу, 22 серпня, 5 разів порушили режим "тиші".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війну на Донбасі хочеться завершити повністю.

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