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Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Проросійські бойовики з початку 13 лютого чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів позицій ООС втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення (режиму припинення вогню - ред.)", - йдеться в повідомленні ООС.

Один з ворожих обстрілів зафіксовано поблизу населеного пункту Катеринівка. Тут бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У районі Мар'їнки окупанти обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, імовірно типу "Орлан-10". Апарат перетнув лінію розмежування.

"Втрат серед військовослужбовців ООС в результаті дій ворога немає", - уточнили в штабі.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння. В результаті противник був змушений припинити обстріли.

Нагадаємо, 12 лютого на Донбасі зафіксували чотири обстріли з боку бойовиків.

Зазначимо, 11 лютого в результаті ворожих обстрілів на Донбасі поранили українського військового.

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