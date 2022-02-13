Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення (режиму припинення вогню - ред.)", - йдеться в повідомленні ООС.

Один з ворожих обстрілів зафіксовано поблизу населеного пункту Катеринівка. Тут бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У районі Мар'їнки окупанти обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, імовірно типу "Орлан-10". Апарат перетнув лінію розмежування.

"Втрат серед військовослужбовців ООС в результаті дій ворога немає", - уточнили в штабі.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння. В результаті противник був змушений припинити обстріли.