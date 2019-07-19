Командування РФ примушує бойовиків на Донбасі оформляти російські паспорти, - розвідка

Фото: російський паспорт (twitter.com ATR__Official)

Бойовики на Донбасі з числа місцевих жителів ухиляються від отримання громадянства РФ

Російське окупаційне командування активізувало заходи з примушення до оформлення російських паспортів на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, боєвики активізували заходи з примушення особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ подавати документи на оформлення російських паспортів.

"Частина військовослужбовців, призваних з числа місцевих жителів, продовжує ухилятися від отримання громадянства РФ, внаслідок розчарування в перспективах так званого "руського миру" та з огляду на посилення проукраїнських настроїв в суспільстві і зростання сподівань громадськості на позитивне вирішення керівництвом України проблем тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях", - повідомляє розвідка.

Зазначається, що на зниження рівня зацікавленості в оформленні російського громадянства вплинуло розпорядження командування російських окупаційних військ про порядок зберігання паспортів військовослужбовців у штабах частин до їх звільнення з військової служби по закінченню контрактів.

Як повідомлялося, спецпредставник державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявляв, що рішення президент РФ Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих Донецької та Луганської областей загрожує мінському процесу.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі активізували ведення повітряної розвідки. Вони збільшили інтенсивності польотів безпілотників над районами розташування Об’єднаних сил.

Як повідомляло РБК-Україна, у районі проведення операції Об’єднаних сил 18 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті підриву на міні загинув один український військовий, двох поранено під час обстрілів.