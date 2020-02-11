На Донбасі бойовики використовували заборонене озброєння

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі від початку поточної доби, 11 лютого, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як зазначили в ООС, при обстрілі позицій українських військових супротивник використовував заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем.

зокрема, один раз бойовики з автоматичних станкових гранатометів обстріляли позиції ООС поблизу населеного пункту Піски в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник двічі обстріляв позиції українських військових недалеко від населеного пункту Орехово, де випустив 4 міни з 120-мм міномети і здійснив 7 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.

"Сьогодні, 11 лютого, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, 10 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики вели вогонь по позиціях ВСУ з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед українських військових не було.

Також РБК-Україна писало, що в Україні може з'явитися Нацагентство з подолання наслідків агресії РФ. Відповідний законопроект був зареєстрований у Раді.