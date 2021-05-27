На Донбасі знову гримлять вибухи та чути постріли: в ОБСЄ розповіли про порушення

На Донбасі знову гримлять вибухи і чути постріли. Спостерігачі моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі знову зафіксували порушення.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 26 травня.

В ОБСЄ зазначили, що 25 травня на Донбасі зафіксували 125 порушень припинення вогню. Найбільше їх було в Донецькій області - 76, у тому числі 22 вибухи.

Більшість порушень сталися в районі Петровського. Там чули близько 40 пострілів зі стрілецької зброї, черги і вибухи.

У Луганській області СММ зафіксувала 49 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 37 вибухів невизначеного походження.

Порушення сталися в районі Кряківки та Золотого. У Кряківці чули численні вибухи невизначеного походження, а в Золотому зафіксували боєприпаси.