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На Донбасі знову гримлять вибухи та чути постріли: в ОБСЄ розповіли про порушення

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Україна, Четвер 27 травня 2021 03:33
На Донбасі знову гримлять вибухи та чути постріли: в ОБСЄ розповіли про порушення Фото: ОБСЄ зафіксувала порушення на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

На Донбасі знову гримлять вибухи і чути постріли. Спостерігачі моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі знову зафіксували порушення.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 26 травня.

В ОБСЄ зазначили, що 25 травня на Донбасі зафіксували 125 порушень припинення вогню. Найбільше їх було в Донецькій області - 76, у тому числі 22 вибухи.

Більшість порушень сталися в районі Петровського. Там чули близько 40 пострілів зі стрілецької зброї, черги і вибухи.

У Луганській області СММ зафіксувала 49 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 37 вибухів невизначеного походження.

Порушення сталися в районі Кряківки та Золотого. У Кряківці чули численні вибухи невизначеного походження, а в Золотому зафіксували боєприпаси.

Нагадаємо, на Донбасі поранили військового в результаті обстрілу. Бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських захисників.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстрілюють позиції ООС з гранатометів і мінометів.

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