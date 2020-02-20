Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

У районі проведення операції Об’єднаних сил незаконні збройні формування 8 разів порушили режим тиші на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Бойовики обстрілювали українські позиції з великокаліберних мінометів, кулеметів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Повідомляється, що 7 обстрілів окупанти здійснили по позиціям оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ще один обстріл відбувся у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - повідомили у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, сьогодні бойовики передали українській стороні тіло загиблого на Донбасі під час наступу НЗФ 18 лютого бійця Максима Хітайлова.

Також РБК-Україна повідомляло, що Офіс генпрокурора розслідує близько 300 справ про військові злочини на Донбасі. З початку збройної агресії на сході України Офіс генпрокурора передав в Міжнародний кримінальний суд 13 інформаційних повідомлень про тяжкі порушення міжнародного гуманітарного права в Криму і на Донбасі.