Бойовики 8 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий

За добу, 19 вересня, російські найманці на Донбасі 8 разів порушили режим тиші. Осколкове поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.
Воїну надали невідкладну медичну допомогу та евакуювали до шпиталю. Стан його здоров'я - задовільний.
Зокрема, Новозванівку ворог обстрілював тричі, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 82 мм.
Поблизу Майорська російські окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, намагаючись спровокувати відповідь українських військових.
У напрямку Луганського та Новолуганського ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Оріхового найманці використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Крім того, в Донецькій області зафіксували ворожий безпілотник типу "Квадрокоптер". З його допомогою російсько-окупаційні війська скинули осколкову гранату ВОГ-17 поблизу Талаківки.
З початку доби дотримується режим "тиші".
Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли село в Луганській області. Постраждали мирні жителі.