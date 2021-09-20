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Бойовики 8 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий

Автор: Артур Родивилов

За добу, 19 вересня, російські найманці на Донбасі 8 разів порушили режим тиші. Осколкове поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

Воїну надали невідкладну медичну допомогу та евакуювали до шпиталю. Стан його здоров'я - задовільний.

Зокрема, Новозванівку ворог обстрілював тричі, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 82 мм.

Поблизу Майорська російські окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, намагаючись спровокувати відповідь українських військових.

У напрямку Луганського та Новолуганського ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Оріхового найманці використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того, в Донецькій області зафіксували ворожий безпілотник типу "Квадрокоптер". З його допомогою російсько-окупаційні війська скинули осколкову гранату ВОГ-17 поблизу Талаківки.

З початку доби дотримується режим "тиші".

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли село в Луганській області. Постраждали мирні жителі.

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