Бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення

В течение текущих суток, 2 марта, российско-оккупационные войска 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, в одном случае боевики применили тяжелое вооружение, которое запрещено минскими соглашениями.

Отмечается, что противник из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых пулеметов, ручных танковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Верхнеторецкое, Пески, Лебединское и Травневое.

Кроме того, в ведомстве подтвердили ранение одного военного из состава Объединенных сил.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что от начала 2 марта боевики трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Добавим, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированной территории Донбасса 22 реактивные системы залпового огня "Град". Системы БМ-22 "Град" калибром 122 мм размещены недалеко от поселка Катериновка, что за 8 км на запад от Луганска.