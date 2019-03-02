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На Донбасі поранений один український військовий

Новини » Суспільство    02.03.2019 - 13:51
На Донбасі поранений один український військовий
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових

Від початку поточної доби, 2 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Повідомляється, що станом на 12:00 поточної доби на лінії зіткнення було зафіксовано 3 прицільних обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

З першої години ночі поблизу населеного пункту Верхньоторецьке бойовики вели вогонь по позиціях українських військових з автоматичних гранатометів. Також о 10:30 в районі Травневого бойовики застосовували автоматичні гранатомети.  Поблизу Водяного було зафіксовано 4 розриви ворожих мін калібру 120 мм.

"Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав поранення. Військовослужбовця евакуйовано до медичної установи. Стан його здоров’я - задовільний", - повідомили в прес-центрі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу на Донбасі поранений один український військовий. Зазначається, що окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння.

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