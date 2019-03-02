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Бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    02.03.2019 - 18:21
Бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/26abr)

В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення

Протягом поточної доби, 2 березня, російсько-окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, в одному випадку бойовики застосували важке озброєння, яке заборонене мінськими угодами.

Зазначається, що противник з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових кулеметів, ручних танкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Водяне, Верхньоторецьке, Піски, Лебединське та Травневе.

Крім того, у відомстві підтвердили поранення одного військового зі складу Об'єднаних сил.

"В результаті обстрілів один наш захисник був поранений", - йдеться у повідомленні.

Бойовики 5 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку 2 березня бойовики тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

Додамо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на окупованій території Донбасу 22 реактивні системи залпового вогню "Град". Системи БМ-22 "Град" калібром 122 мм розміщені недалеко від селища Катеринівка, що за 8 км на захід від Луганська.

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