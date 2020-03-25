Бойовики 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Окупаційні війська від початку доби 5 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Як повідомляється, перший обстріл наших позицій біля Авдіївки стався вночі, з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Зранку, поблизу Кримського, окупанти випустили 20 мін 120-го калібру по пунктах підрозділів Об’єднаних сил. Ще 3 міни такого ж калібру розірвалися на наших позиціях біля Оріхового.

Також противник відкривав вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів по нашим позиціям в районі Водяного та Красногорівки.

Як зазначається, Об’єднані сили вжили необхідних заходів для придушення активності противника. Втрат з нашої сторони немає

Нагадаємо, Європейський Союз вимагає від Росії та бойовиків відкрити доступ через лінію розмежування на Донбасі для представників спостережної місії ОБСЄ та гуманітарних організацій.

Також 23 березня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення.