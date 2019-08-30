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Бойовики 17 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    30.08.2019 - 08:40
Бойовики 17 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП

За минулу добу, 29 серпня, російсько-окупаційні війська на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Бойовики обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомили в штабі ООС.

Обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Новогнатовка, Гнутово, Лебединське, Талаківка, Павлопіль, Південне, Зайцево, Луганське та Новолуганске. Втрат серед українських військових немає. З початку поточної доби бойовики здійснили один обстріл поблизу Водяного.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 серпня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушували режим припинення вогню. При цьому бойовики застосували безпілотник для скидання гранати.

Також повідомлялося, що 28 серпня за обстрілу з боку окупованих територій тимчасово припиняв роботу КПВВ "Майорське".

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