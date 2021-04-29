Бойовики 15 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений один військовий

Зокрема, бойовики вели вогонь по позиціях українських військових поблизу Красногорівки, Катеринівки, Водяного, Гнутового, Світлодарська, Авдіївки, Золотого-4 та Зайцевого. Застосовували при цьому заборонені Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров'я пораненого - задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь", - повідомили в штабі.

Також біля Водяного противники здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - додали в ООС.

З початку поточної доби, 29 квітня, зафіксовано 3 порушення режиму "тиші". Бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру біля Опитного, а біля Павлополя - ще й з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.