Бойовики 14 разів зривали "тишу" на Донбасі, є поранений

Минулої доби, 20 жовтня російсько-окупаційні війська порушували 14 разів режим припинення вогню, використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий внаслідок обстрілу отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Зокрема, біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Крім цього, в напрямку Золотого-4 найманці тричі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Також ворожі збройні формування три рази обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї біля Новолуганського.
Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
А в бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.
Разом з тим біля Новотошківського окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
В районі населених пунктів Новоселівка Друга та Верхньоторецьке ворог застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-25.
Крім того, на Донбасі зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, припускається - Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
Так, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення, він перебуває в лікувальному закладі, його стан - задовільний.
У штабі повідомляють, що станом на 07:00, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
В районі Луганського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, за останніми даними, ОБСЄ зафіксувала 269 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, велика частина яких сталася в Донецькій області.