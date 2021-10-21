Бойовики 14 разів зривали "тишу" на Донбасі, є поранений

Зокрема, біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім цього, в напрямку Золотого-4 найманці тричі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Також ворожі збройні формування три рази обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї біля Новолуганського.

Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

А в бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.

Разом з тим біля Новотошківського окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі населених пунктів Новоселівка Друга та Верхньоторецьке ворог застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-25.

Крім того, на Донбасі зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, припускається - Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Так, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення, він перебуває в лікувальному закладі, його стан - задовільний.

У штабі повідомляють, що станом на 07:00, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

В районі Луганського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.