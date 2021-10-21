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ОБСЄ зафіксувала 269 порушень "тиші" на Донбасі

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 03:55
ОБСЄ зафіксувала 269 порушень "тиші" на Донбасі Фото: ОБСЄ зафіксувала 269 порушень на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі фіксують нові порушення режиму припинення вогню на Донбасі. За останніми даними, ОБСЄ зафіксувала 269 таких порушень, велика частина яких сталася в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 20 жовтня.

У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 216 порушень режиму припинення вогню, включаючи 16 вибухів. З них - 3 вибухи в повітрі, 13 вибухів невизначеного походження.

Зазначається, що більшість порушень сталися в районі Кам'янки та населеного пункту Чермалик.

Там зафіксували вибухи в повітрі й обстріли з великокаліберних кулеметів.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 53 порушення режиму припинення вогню, включаючи 2 вибухи. Серед них - один вибух у повітрі та вибух невизначеного походження.

Майже всі порушення режиму припинення вогню сталися на ділянці розведення в районі Золотого та за його межами.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню і поранили українського воїна. Позиції наших бійців в районі Золотого обстрілювали двічі з різної зброї.

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