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Бойовик хотів здатися ЗСУ, але його вбили окупанти, - розвідка

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Катеринівка, Середа 16 червня 2021 15:30
Бойовик хотів здатися ЗСУ, але його вбили окупанти, - розвідка Фото: окупанти вбили бойовика, який хотів здатися ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українська розвідка сьогодні вранці зафіксувала те, як окупаційні війська ліквідували свого бойовика, який хотів здатися Збройним силам України. Інцидент стався близько 9:20 в районі населеного пункту Катеринівка.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ".

"На одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ, військовослужбовець незаконних збройних формувань при спробі переходу на сторону ЗСУ був підступно застрелений своїми товаришами по службі, після чого ті ж ''товариші'' евакуювали тіло найманця на спостережний пункт", - розповіла розвідка.

Як зазначають в ЗСУ, ватажки бойовиків намагаються "жорстоко присікати" випадки здачі в полон російських найманців, а також приховати факти їх ліквідації при спробах переходу на територію ЗСУ.

Нагадаємо, минулого тижня проросійські бойовики звинуватили ЗСУ у нібито нападі на спостережний пост біля Голубівського. У штабі ООС спростували цю інформацію, заявивши, що нетверезі бойовики самі себе постріляли.

Додамо, сьогодні на Донбасі загинув український військовослужбовець. Боєць був родом з Львівської області.

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