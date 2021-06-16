Боевик хотел сдаться ВСУ, но его убили оккупанты, - разведка

Украинская разведка сегодня утром зафиксировала то, как оккупационные войска ликвидировали своего боевика, который хотел сдаться Вооруженным силам Украины. Инцидент произошел около 9:20 в районе населенного пункта Катериновка.

"На одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск, военнослужащий незаконных вооруженных формирований при попытке перехода на сторону ВСУ был коварно застрелен своими сослуживцами, после чего те же "товарищи" эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт", - рассказала разведка.

Как отмечают в ВСУ, главари боевиков пытаются "жестоко пресекать" случаи сдачи в плен российских наемников, а также скрыть факты их ликвидации при попытках перехода на территорию ВСУ.