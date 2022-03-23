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Бойова міць Росії від початку вторгнення впала нижче за 90%, - Пентагон

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Вашингтон, Середа 23 березня 2022 09:28
Бойова міць Росії від початку вторгнення впала нижче за 90%, - Пентагон Фото: бойова міць Росії від початку вторгнення впала нижче за 90% (t me suspilnechernihiv)
Автор: Марія Кучерявець

Бойова міць російської армії впала нижче за 90% у порівнянні з тими показниками, які фіксувалися з початку її повномасштабного вторгнення в Україну (24 лютого). Окупант зазнає значних втрат серед особового складу, а також втратив значну кількість техніки та озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian

Як інформує британське видання з посиланням на високопоставленого чиновника Міноборони США, російські війська, як і раніше, зазнають значних втрат, але ресурси у РФ ще є.

При тому, що за оцінками Сполучених Штатів, Росія зібрала понад 150 000 військовослужбовців навколо України до вторгнення, а також достатньо літаків, артилерії, танків та іншої вогневої сили для повномасштабної атаки.

Так, співробітник Міністерства оборони США на умовах анонімності сказав журналістам:

"Ми оцінюємо бойову міць Росії трохи нижче за 90%. Вони витрачають дуже багато, але вони також накопичили дуже багато сил з початку осені", - сказав він.

Співробітник оборони також дав критичний огляд спроможності Росії захопити Україну, описавши питання морального духу, проблеми командування та контролю, опору на призовників і наступом, що застопорився у напрямку Києва.

"Вони перебувають приблизно за 30 кілометрів на схід від Києва, де й були минулого тижня. Ми, як і раніше, оцінюємо, що війська РФ мають проблеми з моральним духом на різних рівнях і в різних місцях... Вони не очікували такого рівня опору", - зазначив він.

Також високопоставлений чиновник прокоментував дані щодо стягування Росією призовників на війну.

"Декому з них не сказали, що вони справді збираються робити всередині України. Ми знаємо, що вони покладалися на призовників, і вони ще покладаються. Я маю на увазі, що все ж таки це була значною мірою призовна армія. І тому це дуже молоді люди, які не мають багато досвіду роботи з солдатами і, як бачимо, всі ці фактори об'єднуються, що впливає на їхній моральний дух", - пояснив він.

Крім того, чиновник заявив, що російські війська, як і раніше, страждають від логістичних проблем.

"Ми вважаємо, що у них проблеми з командуванням та управлінням не лише з погляду комунікацій. Я маю на увазі, що вони просто не були повністю підготовлені до операцій такої інтенсивності протягом настільки довгого часу на стільки різних атак", - підкреслив представник Пентагону

Зрештою, чиновник заявив, що Росія не досягла своїх цілей, тобто населених пунктів, які вони хотіли окупувати та захопити Україну.

РФ вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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