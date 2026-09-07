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Главная » Жизнь » Общество

Боец ГУР "Девятый" представил песню ко Дню военной разведки

18:25 07.09.2026 Пн
2 мин
Песню записали вместе с певцом Павлом Зибровым
aimg Иван Носальский
Боец ГУР "Девятый" представил песню ко Дню военной разведки Иллюстративное фото: боец ГУР выпустил свою песню (Getty Images)
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Спецназначенный военной разведки на позывной "Девятый" и Павел Зибров выпустили совместную песню "Мы - остров" ко Дню военной разведки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный релиз композиции.

Новый трек посвящен истории ГУР МО, боевым выходам разведчиков и семье, ожидающей каждого украинского защитника дома.

Обновленное настроение и история создания

Основой для новой работы стала песня Павла Зиброва "Невидимые герои". Идея создать совместную адаптацию возникла у разведчика "Девятого" еще в прошлом году, однако финальный релиз случайно совпал с профессиональным праздником военных разведчиков.

По словам спецназовца, ему хотелось добавить композиции жизни, драйва и характерной для разведки хаоса.

"Для меня трек, который сегодня хочется слушать, должен быть таким, под который можно хорошенько с кем-нибудь подраться. Мне захотелось добавить к этой песне жизнь, драйва. Чтобы те, о ком она написана, ворвались в этот трек и сказали свое слово. Мы, как настоящие разведчики, добавили шум и хаос", - сказал он.

Сотрудничество артиста и военного

Павел Зибров подчеркнул, что участие человека с реальным боевым опытом добавило песни особого нерва и откровенности. Композиция получила современное звучание, сохранив при этом свой первоначальный глубокий смысл.

"Есть вещи, которые невозможно придумать или почувствовать до конца, если ты сам этого не пережил. И когда человек, находившийся на войне и знающий его изнутри, привносит в музыку собственные эмоции и свой опыт, это чувствуется", - рассказал певец.

Новый трек уже доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах, включая YouTube, Spotify и Apple Music.

Напомним, День военной разведки Украины официально отмечается ежегодно 7 сентября. Сегодня над Киевщиной также поднимали огромный флаг ГУР по случаю праздника.

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