Боец ГУР "Девятый" представил песню ко Дню военной разведки
Спецназначенный военной разведки на позывной "Девятый" и Павел Зибров выпустили совместную песню "Мы - остров" ко Дню военной разведки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный релиз композиции.
Новый трек посвящен истории ГУР МО, боевым выходам разведчиков и семье, ожидающей каждого украинского защитника дома.
Обновленное настроение и история создания
Основой для новой работы стала песня Павла Зиброва "Невидимые герои". Идея создать совместную адаптацию возникла у разведчика "Девятого" еще в прошлом году, однако финальный релиз случайно совпал с профессиональным праздником военных разведчиков.
По словам спецназовца, ему хотелось добавить композиции жизни, драйва и характерной для разведки хаоса.
"Для меня трек, который сегодня хочется слушать, должен быть таким, под который можно хорошенько с кем-нибудь подраться. Мне захотелось добавить к этой песне жизнь, драйва. Чтобы те, о ком она написана, ворвались в этот трек и сказали свое слово. Мы, как настоящие разведчики, добавили шум и хаос", - сказал он.
Сотрудничество артиста и военного
Павел Зибров подчеркнул, что участие человека с реальным боевым опытом добавило песни особого нерва и откровенности. Композиция получила современное звучание, сохранив при этом свой первоначальный глубокий смысл.
"Есть вещи, которые невозможно придумать или почувствовать до конца, если ты сам этого не пережил. И когда человек, находившийся на войне и знающий его изнутри, привносит в музыку собственные эмоции и свой опыт, это чувствуется", - рассказал певец.
Новый трек уже доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах, включая YouTube, Spotify и Apple Music.
Напомним, День военной разведки Украины официально отмечается ежегодно 7 сентября. Сегодня над Киевщиной также поднимали огромный флаг ГУР по случаю праздника.