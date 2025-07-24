Для боеприпасов и не только. В Украине масштабируют производство взрывчатых веществ

"Наша задача - создавать новые геймченджеры для войны и масштабировать эффективные решения. От дронов до взрывчатых веществ - все, что нужно для фронта, должно производиться системно и в нужных объемах. И мы уже создаем для этого необходимые механизмы", - отметил Федоров.

Он также подчеркнул, что Кабмин принял соответствующее постановление, которое запускает отдельную конкурсную программу Brave1. Масштабирование производства взрывчатых веществ - это важный шаг к формированию полноценной инфраструктуры серийного производства боеприпасов в Украине.

Грантовый конкурс предусматривает:

прозрачную процедуру;

техническую экспертизу от Сил безопасности и обороны Украины;

испытания продукции с участием контрольной комиссии;

контроль за каждым этапом реализации проектов.

На что пойдут средства грантов

Федоров также добавил, что компании, которые получат гранты, смогут направить средства на создание или расширение производственных линий, закупку оборудования, химических компонентов, систем и комплексов, необходимых для изготовления взрывчатых веществ и компонентов к боеприпасам.

"Обеспечим Силы обороны нужными боеприпасами, чтобы нанести максимальное поражение врагу. Как производителям взрывчатых веществ принять участие в грантовом конкурсе Brave1 - сообщим вскоре", - добавил министр.

Отмечается, что в целом кластер Brave1 уже выдал около 560 грантов на более 2,2 млрд грн. Продолжаем эту работу.