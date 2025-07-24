Для боеприпасов и не только. В Украине масштабируют производство взрывчатых веществ

Кабмин принял постановление, которое позволит масштабировать производство взрывчатых веществ и боеприпасов частным сектором за счет грантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
"Наша задача - создавать новые геймченджеры для войны и масштабировать эффективные решения. От дронов до взрывчатых веществ - все, что нужно для фронта, должно производиться системно и в нужных объемах. И мы уже создаем для этого необходимые механизмы", - отметил Федоров.
Он также подчеркнул, что Кабмин принял соответствующее постановление, которое запускает отдельную конкурсную программу Brave1. Масштабирование производства взрывчатых веществ - это важный шаг к формированию полноценной инфраструктуры серийного производства боеприпасов в Украине.
Грантовый конкурс предусматривает:
Федоров также добавил, что компании, которые получат гранты, смогут направить средства на создание или расширение производственных линий, закупку оборудования, химических компонентов, систем и комплексов, необходимых для изготовления взрывчатых веществ и компонентов к боеприпасам.
"Обеспечим Силы обороны нужными боеприпасами, чтобы нанести максимальное поражение врагу. Как производителям взрывчатых веществ принять участие в грантовом конкурсе Brave1 - сообщим вскоре", - добавил министр.
Отмечается, что в целом кластер Brave1 уже выдал около 560 грантов на более 2,2 млрд грн. Продолжаем эту работу.
С началом полномасштабной войны Украина нарастила производство оружия и разработку новых технологий, которые уже используются на фронте.
Так, украинские разработчики создали уникальные морские дроны Magura, которые используют воины Главного управления разведки Минобороны. Именно эти беспилотники уничтожают российский флот и другие объекты врага в море.
По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Украина планирует нарастить этот показатель.
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