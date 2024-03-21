Боеприпасы, зерно и вступительные переговоры. Зеленский обратился к лидерам на саммите ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС с призывом предоставить больше помощи с противовоздушной обороной и боеприпасами, а также способствовать прогрессу на пути Украины к европейской интеграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Это война России не только против Украины, но и против всех нас, против ваших стран, против всей Европы и европейского образа жизни", - сказал президент.
Зеленский отметил, что вся противовоздушная оборона, предоставляемая Украине, в частности европейские страны, сохраняет жизнь украинских городов и сел.
"Но имеющихся систем противовоздушной обороны недостаточно, чтобы защитить всю нашу территорию от российского террора. И речь идет не о сотнях систем, а о достижимом количестве – чтобы защитить всю территорию Украины. Вы все знаете, какие шаги нужно предпринять", - добавил лидер государства. .
Президент поблагодарил за создание Фонда помощи Украине в размере 5 миллиардов евро и поддержку инициативы Чехии по закупке снарядов для украинских солдат.
"Это поможет. Спасибо вам. К сожалению, использование артиллерии на фронте нашими солдатами унизительно для Европы в том смысле, что Европа может дать больше. И сейчас очень важно это доказать", - отметил он.
"Я надеюсь, что мы все можем согласиться, что наша Европа нуждается в настоящей оборонной самодостаточности. Этого можно добиться только путем увеличения производства оружия и боеприпасов на континенте. Украина демонстрирует, что это можно сделать достаточно быстро", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что сейчас важно не терять время, необходимое для активизации оборонного производства.
Президент отметил, что Украина не может смириться с тем, что фон для российского террора — давление на страну в торговых вопросах.
"Я благодарен всем тем в Европе, кто также считает это давление неприемлемым. Сейчас вопрос торговли - в частности, продолжение режима либерализации торговли с ЕС - это не просто вопрос определенных товаров, это вопрос способности противостоять российской агрессии", - подчеркнул он.
Украинский лидер также подверг критике импорт российской сельскохозяйственной продукции.
"В то же время, мы видим, что, к сожалению, доступ России на европейский аграрный рынок до сих пор остается неограниченным. И когда украинское зерно выбрасывается на дороги или железнодорожные пути, российская продукция все еще транспортируется в Европу, а также товары из подконтрольной Путину Беларуси. Это несправедливо" , - отметил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что Украина выполняет свою часть обязательств по внутренней трансформации.
"Мы знаем, что ЕС имеет рамки для переговоров, готовые к вашему рассмотрению. Ее одобрение могло бы существенно поддержать наш народ и послать правильный сигнал всей Европе после выборов в Европейский парламент в июне", - подытожил он.
Президент подчеркнул, что нужен прогресс в справедливом использовании замороженных активов России.
"Агрессор должен заплатить самую высокую цену за войну - это соответствует как букве, так и духу закона", - сказал он.
Напомним, 21-22 марта проходит саммит ЕС с участием лидеров стран блока. Глава Евросовета Шарль Мишель в приглашении на саммит отметил, что Евросоюз должен перейти в режим военной экономики из-за возможных будущих угроз со стороны Российской Федерации.
Он отмечал, что блок сталкивается с самой большой угрозой безопасности со времен Второй мировой войны. Поэтому пора принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне, и поставить экономику ЕС на "военные рельсы".
При этом европейские лидеры уже не раз заявляли об угрозе нападения России. В частности, президент Польши Анджей Дуда допустил нападение страны-агрессора в 2026 году.
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