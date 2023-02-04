Боеприпасы и шевроны РФ. В Николаевской области обнаружили место дислокации оккупантов (фото)

Правоохранители провели осмотр места дислокации российских захватчиков в селе Евгенивка (Николаевская область) и изъяли брошенные боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"В здании местной школы и в покинутых местными жителями домовладениях оккупанты оставили ряд следов своего пребывания, в частности, боеприпасы, одежду, шевроны, жетоны, документы, надписи на стенах, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений", - говорится в сообщении. в сообщении.
В прокуратуре отметили, что это место дислокации военных РФ размещалось в селе Евгеновка Снигиревской объединенной территориальной общины. Уже были допрошены семь местных жителей по поводу преступлений, совершенных оккупантами.
В настоящее время идет расследование по фактам нарушений законов и обычаев войны.
Напомним, что в Николаевской области обнаружены боеприпасы и техника РФ, которые оккупанты оставили в селе.
Жителей Кинбурнской косы, Куцурубской и Очаковской общин призывают пока не возвращаться назад, поскольку опасность вражеских обстрелов сохраняется до сих пор.
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