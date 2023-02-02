ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ким назвал громады Николаевской области, в которые не стоит возвращаться из-за обстрелов

Новина українською →
Николаевская область, Четверг 02 февраля 2023 20:24
Ким назвал громады Николаевской области, в которые не стоит возвращаться из-за обстрелов Фото: Николаевская область (nikvesti 1)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителей Кинбурнской косы, Куцурубской и Очаковской громад призывают пока не возвращаться назад, поскольку опасность вражеских обстрелов сохраняется до сих пор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима во время интервью с Василием Головановым.

По словам Кима, 96% обстрелов приходится сейчас на Очаковскую и Куцурубскую общины.

"Это вот Кинбурнская коса и Очаковская община - они рядом. Вся остальная область жива более-менее спокойно, люди живут и возвращаются", - заявил глава области.

Также Ким добавил, что Кинбурнская коса находится в "серой зоне", а Куцурубская и Очаковская община под постоянными обстрелами, люди там живут в стадии войны до сих пор. Отдельно Виталий Ким заявил, что сейчас не стоит возвращаться в три населенных пункта на Кинбурнской косе, Очаковской и Куцурубской общинах.

"Все остальные - в принципе безопасны. Там есть несколько сел на границе, где была линия фронта, нуждающихся в разминировании, но количество этих сел с каждым днем уменьшается", - пояснил глава ОВА.

Ким назвал громады Николаевской области, в которые не стоит возвращаться из-за обстрелов

Напомним, украинские военные сбили очередной российский беспилотник над Черным морем на подлете в Николаевскую область.

В ночь на 30 января российские войска в очередной раз обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. В результате атаки есть разрушение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Николаевская область Война в Украине
NEWS
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников