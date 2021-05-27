Boeing виплатить 17 млн ​​доларів штрафу за порушення при виробництві літаків

Американський авіаконцерн Boeing Co виплатить штраф у розмірі 17 млн ​​доларів. Таким чином компанія врегулює претензії Федерального управління цивільної авіації США (FAA) у зв'язку з виявленими регулятором проблемами у виробництві літаків серії 737.

За даними регулятора, мова йде про порушення, допущені у виробництві літаків у період з 2015 по 2019 рік.

FFA виявило, що в системі управління 759 літаків Boeing 737 і MAX використовувалися сенсори, які не отримали належного схвалення федеральних регуляторів.

Крім того, за даними управління, авіаконцерн добивався схвалення 178 авіалайнерів, вироблених з використанням потенційно несправних компонентів у конструкції крила.

Відзначається, що регулятор став уважніше стежити за виробничими процесами і контролем якості в Boeing, в тому числі це стосується літаків Dreamiler, часто використовуваних на міжнародних маршрутах.

Для врегулювання претензій FAA компанія погодилася прийняти ряд заходів для посилення внутрішнього контролю якості продукції. Зокрема, авіаконцерну потрібно буде оцінити, чи готовий він сам і його постачальники до безпечного нарощування виробництва літаків 737. Boeing також дасть можливість FAA перевірити його висновки.

Якщо концерн не буде виконувати умови угоди, йому може загрожувати штраф на суму ще 10 млн доларів.