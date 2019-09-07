У Boeing зіткнулися з проблемами при випробуванні нового лайнера

Американська авіабудівна корпорація Boeing під час випробувань свого нового лайнера Boeing-777X виявила технічні неполадки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що проводилися випробування на герметичність. Після виявлення неполадки випробування були перервані. При цьому в компанії не відповіли, чи вплине це на проведення першого польоту лайнера, який запланований на початок 2020 року.

«Інцидент розглядається, і команда працює над з'ясуванням джерела проблеми», - йдеться в повідомленні.

У чому саме полягає несправність, в компанії також не прокоментували. Однак за даними джерела, виникли проблеми з дверима літака, які забрали під час випробувань.

Спочатку перший політ лайнера 777X був запланований на осінь 2019 року. Однак в липні Boeing переніс політ на початок 2020 року через проблеми з розробкою двигуна.

Відзначимо, Boeing-777X повинен стати найдовшим пасажирським літаком у світі.

Нагадаємо, в березні Boeing переніс презентацію лайнера 777X в зв'язку з катастрофою літака компанії в Ефіопії. Тоді, під час аварії Boeing-737 загинули всі 157 пасажирів лайнера.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що французька авіакомпанія скасувала всі рейси через загрозу банкрутства. Всі авіарейси Aigle Azur були закриті з 7 вересня.