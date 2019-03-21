Boeing розробляє нове ПЗ для літаків 737 MAX 8

Американська компанія Boeing розробляє сервісний бюлетень для авіаперевізників, який включає і нове програмне забезпечення з управління польотами в літаках моделей 737 MAX 8 і MAX 9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

У заяві FAA сказано, що Boeing розробив пов'язане з цим керівництво з навчання льотних екіпажів.

В управлінні також зазначили, що встановлення нового програмного забезпечення експлуатантами літаків цієї моделі є для них пріоритетним завданням.

Раніше BBC повідомила, що, згідно з документами, що потрапили до неї, після авіакатастроф у Ефіопії та Індонезії компанія Boeing сподівається розробити нове програмне забезпечення на літаки серії 737 MAX до кінця березня.

Згідно з документами, оновлення програмного забезпечення обмежить можливості спірної системи MCAS, яка використовувалася в літаку 737 Lion Air Max, що розбився біля узбережжя Індонезії минулого року, та в літаку, який зазнав аварії в Ефіопії у березні.

Нагадаємо, 10 березня, незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби, розбився Boeing 737 MAX 8. Ця катастрофа стала другою для нової моделі Boeing після аналогічної авіакатастрофи в Індонезії в жовтні 2018 року, у якій загинуло 189 осіб. В результаті аварії в Ефіопії загинули 157 осіб, серед загиблих найбільше громадян Кенії і Канади.

Компанія Boeing тимчасово припинила постачання літаків моделі 737 MAX.