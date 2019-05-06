Boeing намагався приховати проблеми з лайнером 737 MAX, - WSJ

Американська компанія Boeing знала про проблеми з лайнером 737 MAX більше ніж за рік до першої катастрофи літаків такого типу. Про це з посиланням на джерела пише газета The Wall Street Journal.

За даними джерел, у компанії знали про збої у системі оповіщення пілотів про несправності датчиків кута атаки в цих лайнерах більш ніж за рік до аварії в Індонезії в листопаді 2018 року. Проблема полягає в тому, що ця система оповіщень не працювала на 737 MAX так, як на більш ранніх моделях літаків. Однак, як пише WSJ, невідомо, чи могла ця система попередити катастрофи.

Нагадаємо, раніше Boeing заявив про успішне оновлення програмного забезпечення літаків 737 MAX для усунення загрози потенційних авіакатастроф.

Відзначимо, остання катастрофа 737 MAX з жертвами сталася 10 березня. Літак Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії, в результаті чого загинули 157 осіб. Перед катастрофою лайнер набрав нестандартно велику швидкість, і пілоти запросили дозвіл на швидкий підйом, через кілька хвилин після цього 737 MAX пропав з радарів.

