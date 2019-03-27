У Boeing протестували оновлення літаків 737 MAX

Компанія Boeing після авіакатастрофи в Ефіопії здійснила тестові польоти літака моделі 737 MAX з оновленою системою Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, "Збільшення характеристик системи маневрування"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як наголошується, польоти пройшли в районі Сіетла після того, як в суботу пілоти з допомогою симуляторів протестували оновлену систему MCAS.

У тестуванні за допомогою симуляторів взяли участь пілоти трьох американських авіакомпаній - Southwest Airlines, American Airlines і United Airlines, а також двох іноземних авіакомпаній, назви яких не вказують.