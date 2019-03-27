У Boeing протестували оновлення літаків 737 MAX

Безпека Boeing-737 MAX була поставлена під сумнів після того, як літаки цього типу зазнали дві аварії менш, ніж за п'ять місяців.
РБК-Україна писало, що fмериканское Федеральне авіаційне управління попередньо схвалив план масштабних змін в програмному забезпеченні і підготовці пілотів Boeing 737 MAX/
Згідно з документами, оновлення програмного забезпечення обмежить можливості спірної системи MCAS, яка використовувалася в літаку 737 Lion Air Max, який розбився біля узбережжя Індонезії в минулому році, і в літаку, який зазнав аварії в Ефіопії в березні.
Нагадаємо, 10 березня, незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби, розбився Boeing 737 MAX 8. Ця катастрофа стала другою для нової моделі Boeing після аналогічної авіакатастрофи в Індонезії в жовтні 2018 року, у якій загинуло 189 осіб. В результаті аварії в Ефіопії загинули 157 осіб.