Boeing припинив виробництво літаків 737 Max

Boeing офіційно припинив виробництво літаків 737 Max. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що виробництво цих літаків було тимчасово припинено ще в грудні.

Відзначимо, що виробництво літаків зупинили після двох смертельних авіакатастроф, в результаті яких загинули 346 людей.

На час припинення провадження співробітників звільняти не будуть, а переведуть на інші посади.

Наразі у Вашингтоні і Техасі очікують відправки в авіакомпанії по всьому світу близько 400 літаків.

Раніше повідомлялося, американська компанія Boeing повністю перепише програмне забезпечення для літаків 737 MAX, заборонених для експлуатації після двох катастроф

Нагадаємо, компанія Boeing намагається отримати кредит в розмірі 10 млрд доларів або більше, оскільки компанія терпить великі збитки через дві авіакатастрофи Boeing 737 Max.

Як повідомляло РБК-Україна, компанія Boeing приховала факт часткової відповідальність за авіакатастрофу в Амстердамі в 2009 році. У лютому 2009 року авіалайнер Boeing 737 компанії Turkish Airlines впав недалеко від Амстердама. Загинули дев'ять людей, більше 80 отримали травми.