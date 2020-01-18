Boeing повністю перепише софт для літаків 737 MAX

Американська компанія Boeing повністю перепише програмне забезпечення для літаків 737 MAX, заборонених для експлуатації після двох катастроф. Про це повідомив телеканал ABC News з посиланням на джерела.

При цьому раніше планувалося доопрацювати програму для системи, що відповідає за маневрування літака. Через помилки в її програмі розбилися два 737 MAX і загинули в цілому 346 осіб. З моменту другого краху пройшло майже 10 місяців, і ні один літак цієї моделі більше не виконує рейси.

Нагадаємо, корпорація Boeing виявила нову проблему в програмному забезпеченні для літаків 737 Max. Проблему виявили в ході технічного огляду пропонованого поновлення для заземленого Boeing 737 MAX в штаті Айові в минулі вихідні. Офіційні особи заявили, що проблема пов'язана з функцією моніторингу включення програмного забезпечення, яка перевіряє правильність роботи деяких системних моніторів.

Як повідомляло РБК-Україна, компанія Boeing знала про проблеми з лайнером 737 MAX більш ніж за рік до першого краху літаків такого типу. В компанії знали про збої в системі оповіщення пілотів про несправність датчиків кута атаки в цих лайнерах більш ніж за рік до краху в Індонезії в листопаді 2018 року. Проблема полягає в тому, що ця система оповіщень не працювала на 737 MAX так, як на більш ранніх моделях літаків. Однак, як пише WSJ, невідомо, чи могла ця система запобігти катастрофам.