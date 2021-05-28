Boeing на невизначений термін призупинив поставки 787 Dreamliner, - WSJ

Американський авіабудівний концерн Boeing призупинив постачання літаків 787 Dreamliner через додаткові вимоги з боку Федерального авіаційного управління (FAA) США. Причиною рішення стала вимога щодо виявлення та усунення виявлених раніше недоліків при складанні авіалайнерів.

За його даними, регулятор очікує від авіавиробника додаткових даних про прийняті рішення за цими вимогами. "Оскільки FAA поки не схвалила пропозицію Boeing, корпорація вирішила тимчасово зупинити постачання своїм клієнтам", - вказує газета.

"Boeing як і раніше належить довести, що запропонований компанією спосіб перевірки відповідає вимогам FAA до забезпечення безпеки", - зазначає видання.

Нагадаємо, авіаконцерн Boeing виплатить штраф у розмірі 17 млн доларів, щоб врегулювати претензії FAA у зв'язку з виявленими регулятором проблемами у виробництві літаків серії 737.

Зазначимо, польоти Boeing 737 МАХ призупинили в 2019 році в США і багатьох інших країнах після того, як розбилися два літаки цієї моделі. У лютому 2020-го в авіалайнерах виявили нову проблему, на цей раз з програмним забезпеченням.

Як писало РБК-Україна, в травні 2020 року Boeing поступово відновив виробництво моделі 737 MAX. Воно зупинялося, оскільки авіакомпанії відкликали замовлення на дану модель.