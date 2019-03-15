Boeing анонсує оновлення програмного забезпечення для літаків 737 MАХ

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Оновлення випустять протягом 10 днів

Американська корпорація Boeing оновить програмне забезпечення для заборонених літаків 737 MAX. Про це повідомляє агентство AFP, посилаючись на джерело.

Зокрема, зазначено, що оновлення для запобігання зриву (звалювання) літака випустять протягом 10 днів.

Нагадаємо, раніше компанія Boeing припинила поставки літаків моделі 737 MAX. Так, за словами джерел Reuters в авіаційній галузі, Boeing тимчасово заморозила поставки літаків 737 MAX. У той же час виробництво даної моделі триває. Експерти в галузі авіабудування підкреслюють, що у зв'язку із заборонами на польоти багато авіаліній можуть відмовитися від замовлених лайнерів.

Агентство також повідомляло, що Boeing виробляє 52 авіалайнера на місяць, але скільки з них становить сімейство Boeing 737 MAX - не вказується.

Як писало РБК-Україна раніше, Boeing попросила призупинити польоти всіх літаків 737 MAX після того, як авіаційна служба США видала відповідне рішення для моделей 737-8 MAX і 737-9 MAX.

Ряд країн уже відмовився від експлуатації даної моделі літаків після того, як 10 березня в авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Літак розбився незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби, катастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління.