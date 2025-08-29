ua en ru
Боди-камеры для ТЦК с 1 сентября: как это будет работать

Пятница 29 августа 2025 21:57
UA EN RU
Боди-камеры для ТЦК с 1 сентября: как это будет работать Фото: работники ТЦК будут носить боди-камеры с 1 сентября (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Татьяна Степанова

С 1 сентября все представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны использовать нагрудные боди-камеры во время проверок документов и вручения повесток.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Евгений Мойсюк в колонке для РБК-Украина.

По словам Мойсюка, работники ТЦК будут вести непрерывную запись во время работы.

Цель инициативы - сделать действия групп оповещения максимально прозрачными, защитить права как военнообязанных, так и работников ТЦК. Использование камер поможет минимизировать конфликты, создать доказательную базу в спорных случаях и предотвратить злоупотребления.

Заместитель министра отметил, что представитель ТЦК, который использует камеру, обязан сообщить об этом лицам, которых он фиксирует.

Запись должна начинаться автоматически, как только группы оповещения приступают к своим обязанностям, и продолжаться непрерывно до их завершения. Исключением являются лишь случаи, когда в кадр могут попасть военные объекты или информация с ограниченным доступом, а также личные потребности работника.

При этом работникам строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам. Контроль за использованием камер осуществляется ответственным лицом в ТЦК, а за информацией с них - непосредственно руководителем.

Нарушение правил использования технических средств фиксации влечет за собой дисциплинарную ответственность - от выговора до понижения в должности или звании, а также передачи материалов в правоохранительные органы.

После завершения работы групп оповещения, записи с карт памяти автоматически будут загружаться на централизованный защищенный сервер. Срок их хранения составит не менее 30 дней, но в случаях, связанных с расследованиями или судебными процессами, записи будут храниться дольше.

По словам Мойсюка, администратором ИКС станет Военная служба правопорядка ВСУ. Это нивелирует риски несанкционированного доступа к записям и вмешательства в работу системы.

Видеофиксация работы ТЦК

Напомним, недавно министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине с 1 сентября работники ТЦК и СП будут обязаны носить боди-камеры во время проверок документов и вручения повесток. Видеофиксация станет обязательной, а за нарушение предусмотрена ответственность.

"В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - отметил он.

По данным Шмыгаля, сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%, однако и в дальнейшем продолжается работа по закупке дополнительных средств.

Подробнее о том, как изменится работа ТЦК с обязательством носить боди-камеры, - читайте в материале РБК-Украина.

ТЦК Призыв в армию Мобилизация в Украине
