Бочковський остаточно поновлений на посаді глави ДСНС

Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав законними рішення судів попередніх інстанцій про поновлення Сергія Бочковського на посаді глави Державної служби з надзвичайних ситуацій. Його звільнили у 2015 році через підозру в корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду від 11 червня.

Так, всі скарги Кабінету міністрів та Міністерства внутрішніх справ були відхилені, а рішення Окружного адміністративного суду Києва від 26 квітня 2018 року про поновлення Бочковського залишили в силі.

Верховний суд зазначив, що колишній "головний рятувальник" був звільнений з порушенням процедури, а саме, після усних звинувачень з боку глави МВС Арсена Авакова на засіданні Кабміну, а не після службового розслідування.

Нагадаємо, Бочковського затримали 25 травня 2015 року прямо на засіданні уряду і того ж дня його звільнили з посади. Посадовця звинуватили в корупційних схемах, наразі ця справа знаходиться на розгляді в Шевченківському районному суді Києва.

У квітні 2018 року ОАСК визнав звільнення Бочковського незаконним та зобов'язав виплатити йому компенсацію, а в серпні 2018 року це рішення також було підтримане Київським апеляційним адміністративним судом.

Тепер Верховний суд залишив ці рішення в силі. Рішення остаточне та не підлягає оскарженню.

У серпні 2018 року Аваков обіцяв, що Бочковський не буде знову очолювати ДСНС, адже він "є недостойним офіцером та негідний керувати відомством".

Цьому передувала спроба Бочковського потрапити до головного управління ДСНС, але його не пропустили в будівлю.