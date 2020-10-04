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У Бобруйську розігнали акцію протесту, десятки затриманих

Автор: Дмитро Левицький

У білоруському місті Бобруйськ сьогодні силовики розігнали акцію протесту на підтримку політичних в'язнів. Силовики затримали майже всіх мітингувальників.

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Про це повідомляє іноземний телеканал Belsat.

За даними очевидців, у Бобруйську затримали близько 50 людей, які вийшли на протестний марш.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі знову поновилися акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Мітингувальники виходять на "Марші звільнення політв'язнів" у містах країни. У Мінську сьогодні також проходять акції протесту.

В центрі Мінська силовики почали затримувати протестувальників.

Крім того, у столиці Білорусі знову проблеми з інтернетом, оператори обмежують пропускну здатність мережі на вимогу білоруського режиму.

Додамо, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про залучення білоруський ІТ-фахівців, які вимушені полишити власну країну.

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