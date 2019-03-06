Блумберг не буде балотуватися в президенти США

Майкл Блумберг заявив, що не готовий відмовитися від своїх ідей

Основатель информационно-аналитического агентства Bloomberg и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Он сообщил, что к решению баллотироваться его подталкивали многие люди.

"Некоторые говорили мне, что для победы в качестве кандидата от демократов мне нужно изменить свои взгляды, чтобы соответствовать опросам. Но я слышу это всю мою политическую карьеру", - сказал Блумберг.

Блумберг заявил, что не готов отказаться от своих идей.

"Я не такой человек, и я не думаю, что это то, чего хотят избиратели от главы государства", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Блумберг может продать свой бизнес, если будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

РБК-Украина писало, что Майкл Блумберг рассматривает возможность участия в выборах президента США в 2020 году. Кроме того, он планировал потратить 80 миллионов долларов на помощь демократам во время выборов в Конгресс США, и тем самым заручиться их поддержкой в будущем.