Блуждал в горах 10 дней. В ГСЧС рассказали невероятную историю спасения туриста (фото)

Что известно о спасении и состоянии путешественника

В ГСЧС рассказали, что 26-летнему жителю Николаевской области оставалось 15 километров до ближайшего населенного пункта, когда он окончательно выбился из сил и позвонил в Службу спасения.

Он утверждал, что "вышел в поход из ивано-франковского селения Ворохта еще (в субботу, - Ред.) 5 октября, а последние четыре дня ходил вообще без еды".

Изможденный турист (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Уточняется, что раховские спасатели по указанным координатам нашли туриста в урочище Болотин Грунь в изможденном состоянии.

Заблудившегося путешественника ждала "скорая" (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

"Его накормили, напоили горячим чаем, обработали раны, после чего доставили в село Богдан и передали работникам экстренной медицинской помощи", - рассказали спасатели.

Спасение 26-летнего туриста (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Отмечается, что позже пострадавшего госпитализировали в Раховскую районную больницу.

Пост Главного управления ГСЧС в Закарпатской области (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Реакция ГСЧС: что советуют туристам

Немного позже об этой ситуации рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины и отметили, что с начала года чрезвычайники помогли более 500 туристам, среди которых были и дети.

"Отдыхающие сбивались с маршрутов, травмировались и без помощи не могли выбраться из передряги", - уточнили в ГСЧС.

Учитывая это, украинцев в очередной раз призвали:

не отправляться в горы без знания местности или недостаточной подготовки к маршруту

не переоценивать свои физические возможности

пользоваться соответствующей экипировкой

перед путешествием скачать мобильное приложение "Порятунок у горах"

обязательно отслеживать штормовые предупреждения

"Заботьтесь о своей безопасности, в случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону "101", - подытожили в ГСЧС.

Сообщение ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)