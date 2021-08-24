Blue Origin запустить у космос корабель New Shepard: відома дата

Компанія Безоса Blue Origin запустить у космос ракету New Shepard вже 26 серпня. Це відбудеться о 16:35 за київським часом зі стартового майданчика Launch Site One в Техасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Blue Origin .

Ракета буде обладнана різними дослідницькими інструменти для різних наукових експериментів.

Загалом, запуск призначений для демонстрації сходження з орбіти, спуску й посадки для удосконалення технологій, які використовуватимуть під час місії на Місяць.

Також цікаво, що політ ракети буде частиною інсталяції "Суборбітальний триптих" одного із ганських художників. Його роботи будуть нанесені на зовнішню сторону верхньої частини капсули корабля.