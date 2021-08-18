Компанія Безоса запустить ракету New Shepard для демонстрації технології посадки на Місяць
Наступна місія компанії Blue Origin, яка належить підприємцю Джефу Безосу, продемонструє технології посадки на місяць. Політ ракети New Shepard запланований на 25 серпня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Blue Origin.
Відзначимо, що це буде другий політ для демонстрації технологій для посадки на Місяць, в рамках партнерства NASA з компанією Безоса. Новітні системи призначені для допомоги астронавтам у визначенні місця для розташування свого космічного корабля й регулювання швидкості під час його спуску на поверхню природного супутника Землі.
Можливо, технології також допоможуть спростити майбутні польоти на Місяць. Наприклад, під час місії "Аполлон", корабель не міг приземлитися в окремих ділянках через різноманітний ландшафт поблизу кратерів.