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Компанія Безоса запустить ракету New Shepard для демонстрації технології посадки на Місяць

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США , Середа 18 серпня 2021 21:22
Компанія Безоса запустить ракету New Shepard для демонстрації технології посадки на Місяць Фото: Blue Origin запустить ракету, щоб продемонструвати технології посадки на Місяць (twitter.com/blueorigin)
Автор: Сергій Пишкін

Наступна місія компанії Blue Origin, яка належить підприємцю Джефу Безосу, продемонструє технології посадки на місяць. Політ ракети New Shepard запланований на 25 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Blue Origin.

Відзначимо, що це буде другий політ для демонстрації технологій для посадки на Місяць, в рамках партнерства NASA з компанією Безоса. Новітні системи призначені для допомоги астронавтам у визначенні місця для розташування свого космічного корабля й регулювання швидкості під час його спуску на поверхню природного супутника Землі.

Можливо, технології також допоможуть спростити майбутні польоти на Місяць. Наприклад, під час місії "Аполлон", корабель не міг приземлитися в окремих ділянках через різноманітний ландшафт поблизу кратерів.

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