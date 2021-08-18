Компанія Безоса запустить ракету New Shepard для демонстрації технології посадки на Місяць

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Blue Origin .

Відзначимо, що це буде другий політ для демонстрації технологій для посадки на Місяць, в рамках партнерства NASA з компанією Безоса. Новітні системи призначені для допомоги астронавтам у визначенні місця для розташування свого космічного корабля й регулювання швидкості під час його спуску на поверхню природного супутника Землі.

Можливо, технології також допоможуть спростити майбутні польоти на Місяць. Наприклад, під час місії "Аполлон", корабель не міг приземлитися в окремих ділянках через різноманітний ландшафт поблизу кратерів.