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Blue Origin успішно провела запуск космічного корабля New Shepard

Новость на русском →
США , Четвер 26 серпня 2021 19:16
Blue Origin успішно провела запуск космічного корабля New Shepard Фото: Blue Origin успішно провела запуск космічного корабля New Shepard (twitter.com/blueorigin)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась сімнадцята космічна місія аерокосмічної компанії Blue Origin й одночасно восьмий політ для ракети New Shepard. NS-17 продемонструвала технології посадки на Місяць, які, можливо, використовуватимуться в майбутньому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Blue Origin.

Відзначимо, що на борту корабля було встановлено 18 одиниць обладнання для проведення досліджень, а його корпус прикрашала інсталяція ганського художника.

Під час зльоту New Shepard вдалося досягнути висоти 105,6 кілометра, після чого він успішно повернувся на Землю.

Загалом політ тривав 10 хвилин 38 секунд, а пікова швидкість корабля досягла позначки 3568 км/год.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці польоту ракети New Shepard від компанії Blue Origin.

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Космічний корабель
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