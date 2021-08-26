Blue Origin успішно провела запуск космічного корабля New Shepard
Сьогодні відбулась сімнадцята космічна місія аерокосмічної компанії Blue Origin й одночасно восьмий політ для ракети New Shepard. NS-17 продемонструвала технології посадки на Місяць, які, можливо, використовуватимуться в майбутньому.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Blue Origin.
Відзначимо, що на борту корабля було встановлено 18 одиниць обладнання для проведення досліджень, а його корпус прикрашала інсталяція ганського художника.
Під час зльоту New Shepard вдалося досягнути висоти 105,6 кілометра, після чого він успішно повернувся на Землю.
Загалом політ тривав 10 хвилин 38 секунд, а пікова швидкість корабля досягла позначки 3568 км/год.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці польоту ракети New Shepard від компанії Blue Origin.