Несмотря на позицию Анкары. Финляндия не передумала идти в НАТО вместе со Швецией

Финляндия все еще хочет вступить в НАТО вместе со Швецией, несмотря на заявление турецкой стороны, что заявку Хельсинки могут рассмотреть быстрее.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Заявление (президента Турции Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана говорит о желании Турции рассмотреть заявку так быстро, как это возможно. У нас остается желание присоединиться к альянсу вместе со Швецией. Для этого в последние 10 месяцев было проделано много работы", - заявил Хаависто.

Он также рассказал, что вчера ночью состоялись переговоры между главой МИД Турции и Швеции.

"Хорошо, что вопрос ратификации (заявок двух стран на членство в НАТО - ред.) поднимается", - отметил министр.

Финский министр иностранных дел подчеркнул, что Швеция остается важным партнером для Финляндии.

Хельсинки все еще надеется, что вопрос членства двух стран будет решен до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.