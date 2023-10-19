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Bloomberg рассказало, почему Германия продолжает торговать российским газом

Четверг 19 октября 2023 21:59
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Bloomberg рассказало, почему Германия продолжает торговать российским газом Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия по-прежнему торгует российским сжиженным природным газом, поскольку расторжение контракта национализированного подразделения ПАО "Газпром" может стоить Берлину не менее 10 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

SEFE GmbH - бывшее подразделение ПАО "Газпром" - поставляет российский СПГ на условиях старого контракта, существовавшего до того, как Германия национализировала ее в прошлом году.

Отмечается, что грузы, которые не подпадают под международные санкции, направляются в Индию. Издание пишет, что эта торговля стала головной болью для Германии, которая ранее заявляла, что не будет использовать газ из России после начала войны в Украине.

Берлин сталкивается с резкой критикой в связи с опасениями, что государственная компания все еще имеет связи с Москвой, несмотря на ее политическую риторику. Однако нарушение контракта может стоить немецким налогоплательщикам не менее 10 миллиардов евро.

"Эта цифра является приблизительной оценкой убытков и штрафов, если Россия успешно подаст иск против фирмы в международный арбитражный суд", - пишет Bloomberg.

Что этому предшествовало

Германия национализировала компанию в разгар энергетического кризиса в Европе в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Securing Energy for Europe GmbH планирует в начале следующего месяца отгрузить СПГ, произведенный на заводе "Ямал" в Сибири. Критики говорили, что это противоречит обещаниям Германии избегать использования российского СПГ после начала войны РФ против Украины.

Затем представитель Министерства по экономической стабилизации и энергетической безопасности Германии заявил, что ранее входившая в "Газпром" национализированная фирма в Германии должна прекратить сотрудничать с Россией в сфере закупок газа.

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