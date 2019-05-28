Bloomberg підрахував збитки від торговельної війни США з Китаєм

Ескалація торговельної війни США з Китаєм може обійтися світовій економіці в 600 млрд доларів. Про це йдеться в публікації економістів видання Bloomberg.

Повідомляється, що введення нових, підвищених мит США на китайський імпорт може призвести до того, що до 2021 року світова економіка втратить близько 600 млрд доларів. Передбачається, що до 2021 року негативний ефект від торговельної війни буде наростати, після чого очікується спад.

Bloomberg Економісти підрахували, що з новими митами США на китайські товари світовий ВВП втратить близько 0,6%. Тобто збитки Китаю складуть майже 1% від ВВП, а економіка США втратить 0,7% ВВП. Негативний ефект від екскалації торговельної війни також відчують Тайвань, Південна Корея і Китай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп доручив ввести мита на китайські товари ще на 300 млрд доларів.

Зазначимо, на тлі торгової війни з США в Китаї роздрібні продажі впали до 16-річного мінімуму. Крім того, експорт китайських товарів скоротився під загрозою підвищення мит в США та ослаблення світового попиту.