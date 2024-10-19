Bloomberg узнал, кто станет новым лидером ХАМАС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Аль-Хайя выступил с телевизионной речью в пятницу, заявив, что он берет на себя роль лидера, по крайней мере, на временной основе. Он поклялся, что убийство Синвара Израилем станет мотивацией для продолжения борьбы.

Очевидно, обращаясь к израильтянам, Аль-Хайя заявил, что заложники "не вернутся к вам, пока агрессия в Газе не прекратится".

"Израиль должен уйти из Газы, а палестинские заключенные в израильских тюрьмах должны быть освобождены", - сказал он.

Аль-Хайя считается ставленником Исмаила Хании, близким к Ирану.