Блокировка границы с Украиной: польские власти и перевозчики не договорились

По данным издания, трехчасовые переговоры между представителями польского правительства и перевозчиков закончились безрезультатно. В связи с чем перевозчики и в дальнейшем настроены продолжить блокировать движение товаров через границу с Украиной.

Перевозчик Томаш Борковский заявил, что они "не услышали никаких предложений, связанных со своими требованиями", тогда как другой перевозчик Вальдемар Ящук выразил надежду, что встреча станет толчком к тому, что эти требования выполнят.

В то же время государственный секретарь Рафал Вебер заявил, что польское правительство не может по требованию перевозчиков восстановить требование разрешений для украинских перевозчиков, потому что это решение на уровне Брюсселя.

Однако Вабер заявил, что Варшава пытается объединить вокруг себя другие страны для лоббирования в этом вопросе.

Он также подчеркнул, что будет говорить с Киевом о восстановлении пустых полос на пунктах пропуска для грузовиков, которые возвращаются в Польшу, и об электронной очереди.

Протест на границе Польши

6 ноября перевозчики из Польши начали забастовку. Поэтому наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной.

Сейчас пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час. Для прекращения забастовки перевозчики требуют выполнения нескольких условий.

На третий день забастовки более 1700 фур "застряли" на границе с Украиной.

Мы также писали, что на фоне протестов Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел переговоры с польским коллегой Анджеем Адамчиком.

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